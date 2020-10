Porta Elisa News



Serve la sterzata

sabato, 17 ottobre 2020, 16:29

di diego checchi

Dare una sterzata al campionato e possibilmente portare a casa i primi tre punti della stagione. E' questo l'obbiettivo che deve avere la squadra di Monaco nella gara casalinga contro il Como. Tre sconfitte consecutive non sono passate certamente inosservate ma non hanno sopito l'entusiasmo e la voglia di lottare di questa squadra che sa bene qual'è il suo primario obbiettivo in campionato. Una salvezza senza patemi d'animo. Certamente l'avversario di domani non sarà dei più facili perchè al Porta Elisa scenderà un Como ferito, lo ha detto nella conferenza stampa l'allenatore Banchini dopo la netta sconfitta nel derby del Lario contro il Lecco per 3-0. Non aspettiamo quindi un Como sfilacciato e privo di idee come in quella partita ma una squadra pronta a sfruttare tutte le sue qualità offensive che sono di primissimo livello.

Fra l'altro nel Como ci sono due ex rossoneri come Arrigoni e Terrani. Per quanto riguarda la Lucchese, Cruciani, che ricordiamo è stato assente in settimana per il lutto familiare che lo ha colpito, ha dato la sua disponibiltà a Monaco. Con ogni probabilità partirà dalla panchina. Rientrerà sicuramente nei convocati Papini ma a nostro avviso partirà dalla panchina. Ci sarà anche Convitto che ha smaltito l'attacco influenzale mentre sarà out Lo Curto.

Per quanto riguarda la formazione è ancora un terno al lotto ma noi proviamo ad ipotizzare che Bitep e Bianchi possano giocare in coppia in attacco e Moreo magari pronto ad entrare a partita iniziata. A centrocampo Meucci dovrebbe occupare il ruolo davanti alla difesa con Lionetti e Kosovan mezz'ali. Sugli esterni non è escluso che possono giocare da una parte Nannelli e dall'altra Bartolomei. Mentre in difesa optiamo per De Vito centrale con alla sua destra Benassi e alla sinistra Panariello con Papini e Solcia sostituti. Questa è la probabile formazione 3-5-2: 1 Coletta, 20 Benassi, 28 De Vito, 2 Panariello, 7 Nannelli, 10 Lionetti, 23 Meucci, 8 Kosovan, 19 Bartolomei, 9 Bianchi, 21 Bitep. A disposizione: 12 Biggeri, 15 Solcia, 5 Papini, 13 Cellamare, 26 Adamoli, 14 Signori, 25 Molinaro, 29 Moreo, 20 Fazzi, 18 Convitto, 27 Scalzi, 4 Cruciani. Allenatore: Monaco