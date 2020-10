Porta Elisa News



Torna a disposizione anche Convitto

mercoledì, 14 ottobre 2020, 20:39

di diego checchi

È rientrato in gruppo Convitto, che ha smaltito l'attacco influenzale ed è quindi a disposizione di Monaco, così come Papini che ha svolto entrambe le sedute con i compagni. Contro il Como, si va verso la riconferma della difesa a tre ma non chiedeteci adesso chi saranno gli interpreti, perché in tanti lottano per la maglia da titolare.

Domani ci sarà la consueta partitella in famiglia da dove si capirà qualcosa di più, certo è che contro il Como, la Lucchese dovrà scendere in campo per fare i primi 3 punti della stagione, perché continuare senza smuovere la classifica diventerebbe un grosso problema. La squadra si è allenata anche oggi con una doppia seduta sotto la pioggia con grande intensità e una cosa la possiamo dire, l'impegno non manca mai.

Per quanto riguarda il Como, bisogna sottolineare che la squadra lariana ha ingaggiato Matty Foulds, difensore classe '98 di nazionalità inglese con trascorsi nelle fila dell'Everton Under 23. Intanto, prosegue la vicenda grottesca di Livorno verso un epilogo amarissimo, con il presidente Navarra pronto a portare il libri in tribunale e la squadra che, molto probabilmente, non partirà nemmeno per Olbia.