Ufficiale: Lopez nuovo allenatore della Lucchese

lunedì, 26 ottobre 2020, 19:34

di diego checchi

Grande colpo della Lucchese che in panchina si assicura un top della categoria, Giovanni Lopez, dopo l'esonero di Monaco e l'interregno di Di Stefano in panchina contro la Juventus under 23. La società rossonera ha scelto l'uomo giusto per una piazza come Lucca. In questi giorni si sono fatti i nomi di tanti allenatori ma nella giornata di oggi è balzata in pole position la possibilità del ritorno di Giovanni Lopez e c'è stato un incontro nel pomeriggio che ha sancito l'accordo. Di Lopez apprezziamo molto prima di tutto la sua schiettezza e poi la sua capacità tattica. Con Lopez ricordiamo l'approdo ai playoff e l'eliminazione contro il Parma ma anche una salvezza senza patemi d'animo. Con la sua esperienza e la sua professionalità c'è da augurarsi che saprà risollevare le sorti della Lucchese.

Questo il comunicato ufficiale della società rossonera: "La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, può vantare esperienze come vice allenatore della Lazio, in Serie A, oltre a quelle da primo incaricato con Vicenza e Viterbese. Allenatore dal carattere forte e tatticamente preparato, arriva a Lucca dopo aver raggiunto l'accordo con la società rossonera in data odierna".