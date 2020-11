Porta Elisa News



Ufficiale: rinviata Olbia-Lucchese

sabato, 31 ottobre 2020, 19:28

Con una comunicazione della Lega Pro, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi la gara in programma per domenica prossima alle ore 15 allo stadio Nespoli tra Olbia e Lucchese. Come noto i rossoneri vengono da una settimana a dir poco travagliata anche da un punto di vista sanitario: dopo la gara di giovedì 22 a Busto Arsizio (alla quale la Lucchese era arrivata con un solo positivo al Covid) sono stati riscontrati oltre una decina di casi di positività tra giocatori e staff. Oggi altri quattro casi tra i giocatori oltre a alcune persone dello staff: automatico al quel punto il rinvio per l'indisponibilità di almeno 13 giocatori (di cui un portiere) come prevede il protocollo Covid.

"Preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società Lucchese – si legge nella nota della Lega Pro – ai sensi del punto 2 delle“DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020,considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Olbia- Lucchese, in programma domenica 1° novembre 2020, Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia, venga rinviata a data da destinarsi.