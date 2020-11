Porta Elisa News



A caccia di un nuovo risultato positivo

martedì, 17 novembre 2020, 19:45

di diego checchi

La Lucchese è in partenza per Olbia per cercare un risultato positivo dopo la buona prestazione di Sesto San Giovanni. Mister Lopez vuole portare a casa la vittoria per accorciare la distanza con le dirette concorrenti. Quello del Bruno Nespoli è un vero e proprio scontro diretto perchè la squadra di Canzi è a quota sette punti e se la Lucchese riuscisse a vincere gli metterebbe una gran pressione. Per quanto riguarda la formazione è difficile ipotizzarla anche perchè al momento in cui scriviamo non sappiamo ancora quale è l'esito dei tamponi, ma la speranza di tutto lo staff rossonero è quella che per domani si possa recuperare qualcuno che non c'era domenica scorsa.

Il modulo per il quale il tecnico opterà potrebbe essere il 3-5-2 magari con Nannelli spostato sull'out di destra a centrocampo con Panati che osserverebbe così un turno di riposo e uno tra Molinaro e Scalzi pronto ad affiancare Bianchi in attacco. A centrocampo Cesay potrebbe prendere il posto di Kosovan come mezz'ala sinistra e il centrocampista ucraino spostato a fare l'esterno a tutta fascia al posto di Adamoli. Per il resto sarà confermata la formazione che ha ben figurato nella prima gara di Lopez sulla panchina della Lucchese. I rossoneri non avranno nemmeno il tempo di riposare e dovranno moltiplicare le forze per fare una partita gagliarda difendendosi e poi ripartendo in contropiede.

Questa la probabile formazione (3-5-2): 1 Coletta, 20 Benassi, 28 De Vito, 33 Dumancic, 7 Nannelli, 32 Sbrissa, 30 Caccetta, 34 Cesay, 8 Kosovan, 9 Bianchi, 25 Molinaro. A disp.: 12 Biggeri, 35 Mati, 14 Signori, 11 Panati, 27 Scalzi, 26 Adamoli, 22 Forciniti, 18 Convitto. All. Giovanni Lopez.