Porta Elisa News



Caccia alla prima vittoria

sabato, 21 novembre 2020, 18:22

di diego checchi

Alla ricerca della prima vittoria in campionato. E' questo l'obbiettivo della Lucchese nella gara contro la Giana Erminio che ci sarà domani alle ore 15 allo stadio Porta Elisa (a proposito la società rossonera attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che nell'ultimo giro di tamponi non è stato riscontrato nessun positivo nel gruppo squadra e questa cosa di questi tempi è oro colato). La Lucchese ritornerà far le mura amiche dopo poco meno di un mese. L'ultima partita risale alla gara contro la Juventus under 23 persa per 1-0 e poi non si è più giocato a causa Covid ed in seguito due trasferte che hanno visto il debutto sulla panchina di Giovanni Lopez con due pareggi. il tecnico romano ritornerà al Porta Elisa per una partita ufficiale dopo l'ultima di campionato della stagione 2017-18 quando perse per 4-0 contro la Pro Piacenza.

Questa però è un'altra storia e ritornando a parlare della partita di domani, la Lucchese dovrà per forza cercare i tre punti per accorciare sulle avversarie e continuare ad innalzare il morale di una squadra che mercoledì scorso ad Olbia non ha preso gol per la prima volta in campionato e questa è già una cosa importante. Il modulo sarà il 3-5-2 e la formazione non dovrebbe cambiare rispetto a quella che ha giocato ad Olbia. Ecco la probabile formazione: 1 Coletta, 20 Benassi, 28 De Vito, 33 Dumancic, 11 Panati, 32 Sbrissa, 30 Caccetta, 8 Kosovan, 26 Adamoli, 7 Nannelli, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 15 Solcia, 17 Bartolomei, 5 Papini, 14 Signori, 34 Ceesay, 3 Lo Curto, 27 Scalzi, 25 Molinari, 23 Meucci, 22 Forciniti, 29 Moreo. Allenatore Giovanni Lopez