Deoma: "Risultato e prestazione positivi"

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:04

Daniele Deoma può tirare un sospiro di sollievo: forse il peggio è alle spalle. Sia per quanto riguarda la vicenda Covid sia per quello che concerne la caduta libera della Lucchese che pare essersi arrestata: a Olbia arriva il secondo pari consecutivo in trasferta, la classifica comincia a muoversi: "E' un'altra squadra, anche per come stiamo gestendo le energie che è un aspetto tutt'altro che secondario, visto la situazione in cui siamo. Anche oggi ho visto la grinta giusta: è arrivato un pari importante con una prestazione importante. Certo, se avessimo buttato dentro una delle occasioni avute...2.

"Ora è prioritario recuperare la condizione fisica, anche in vista dei numerosi impegni ravvicinati: non ci scordiamo che continueremo a giocare ogni tre giorni sino a dicembre e che i guai che hanno avuto molti ragazzi debilitano. Non c'è modo di staccare, ora tocca alla Giana Erminio, ma sono convinto che più lavoriamo e più miglioriamo".