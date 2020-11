Deoma: "Il rigore ha spostato gli equilibri, prima di tutto quelli mentali"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 22 novembre 2020, 18:12

Il tecnico dei lombardi: "Se avessero dato a me quel rigore mi avrebbe dato fastidio, ma sono cose che succedono, gli arbitri sbagliano come tutti. Volevo dire che questa è la mia ultima o penultima partita sulla panchina, vediamo cosa deciderà il presidente, io però non mi sento di continuare...

domenica, 22 novembre 2020, 17:37

La rabbia del tecnico: "Non si capisce come gli arbitri possano concedere rigori così. La partita non è stata bella soprattutto nel primo tempo, nel secondo abbiamo provato a rimetterla in sesto e forse abbiamo fatto qualcosa in più di loro ma non ci siamo riusciti.

domenica, 22 novembre 2020, 17:36

L'attacco non punge: Bianchi, Nannelli e Moreo evanescenti, le occasioni migliori capitano a Brissa che con Ceesay e Adamoli dà linfa alla squadra. Coletta ancora una volta fa gli straordinari: le pagelle di Gazzetta

domenica, 22 novembre 2020, 14:31

Prima stagionale per mister Lopez al Porta Elisa: contro i lombardi Ceesay trova spazio dall'inizio, Caccetta parte dalla panchina. Occasione per gli ospiti con Maltese, poi Perna sblocca su un rigore contestato: rossoneri in difficoltà nella fase offensiva. Palo di Sbrissa