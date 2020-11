Porta Elisa News



Deoma: "I tifosi hanno ragione, le responsabilità sono mie"

domenica, 29 novembre 2020, 20:19

Daniele Deoma ribadisce che non intende mollare un centimetro, la società farà ogni sforzo per salvare la categoria ma non si può certo nascondere dietro un dito: la classifica è drammatica: "Oggi abbiamo perso ma abbiamo giocato, nel primo tempo abbiamo subìto un gol per disattenzione su u fallo laterale, appena sbagliamo paghiamo pedaggio. Dobbiamo pensare subito alla gara di mercoledì che sarà altrettanto importante. L'arbitro? Lasciamo perdere e non cerchiamo alibi, npon so se su Nannelli il fallo era dentro l'area, semmai avrei anche da ridire su un'azione nel secondo tempo sempre con Nannelli protagonista, ma, ripeto, lasciamo stare: non cerchiamo alibi con gli arbitri, pedaggio l'abbiamo pagato con la Giana".

"I tifosi sono preoccupati e incavolati? Hano ragione la classifica parla chiaro e le responsabilità sono tutte mie. Non ci aiuta giocare ogni tre giorni, ma purtroppo dobbiamo recuperare le gare non disputate. Abbiamo ancora cinque gare prima della sosta e dobbiamo provare a fare più punti possibili, poi interverrremo e faremo il possibile per salvare la categoria".