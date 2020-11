Porta Elisa News



Dumancic e Sbrissa in campo dal primo minuto?

giovedì, 12 novembre 2020, 17:43

di diego checchi

Se qualcuno pensava di capire che tipo di formazione potesse scendere in campo allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, si sbagliava, mister Lopez non ha fatto nessuna partita a tutto campo per permettere di avere certe indicazioni ma ha dato vita a una partitella a campo ridotto e nemmeno 10 contro 10. E' chiaro che il trainer avrà in mente diverse soluzioni, un paio di moduli ed anche diversi giocatori da schierare in alcune posizioni.

Probabile che giochino dall'inizio due dei tre nuovi acquisti che verranno ufficializzati tra domani e sabato, ovvero i difensore Dumancic e il centrocampista Sbrissa. Ceesay non è ancora al massimo e con ogni probabilità partirà dalla panchina. Da capire poi quali saranno le condizioni di Scalzi che durante l'allenamento ha accusato un fastidio alla schiena che lo ha costretto anzitempo a smettere la partitella a causa di un colpo fortuito. Ci potrebbe essere una chance dall'inizio anche per Panati sull'out di destra e per Molinaro su quello di sinistra, anche se non è escluso che la scelta possa ricadere su Kosovan ma ripetiamo, prima di tutto bisogna capire quale sarà il modulo iniziale che Lopez schiererà dal primo minuto. Per domani è prevista una seduta pomeridiana e sono previsti anche i famosi tamponi di rito a 48 ore dal turno domenicale, che sono sempre una spada di damocle per tutte le società.