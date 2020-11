Porta Elisa News



In 15 a disposizione di Lopez

giovedì, 12 novembre 2020, 12:25

Tamponi, analisi, negativizzati: ormai anche nel mondo del calcio i termini in voga sono questi. Lo sa bene la Lucchese che ha dovuto rinunciare a disputare ben tre partite consecutive (l'ultima per scelta degli avversari) a causa dell'emergenza Covid. Ora, però, le cose iniziano a tornare nel verso giusto e la formazione di mister Lopez comincia a poter contare su un numero sia pure ancora ridotto all'osso di giocatori.

In attesa delle nuove analisi (tutto il gruppo si sottoporrà come di consueto a un nuovo tampone a 48 ore dal match di Sesto San Giovanni) sono una quindicina i rossoneri a disposizione dell'allenatore che dunque non ha un granché di scelta a disposizione, ma che comunque può far conto su un numero superiore di calciatori rispetto a qualche giorno fa grazie alla negativizzazione di alcuni di essi. Anche per altri il tunnel dovrebbe essere quasi alla fine, per quanto ci sia poi da non trascurare ovviamente lo stato di forma dopo settimane di inattività. Per la gara di Sesto San Giovanni, comunque, Lopez potrà contare anche sui tre nuovi arrivi che in queste ore dovrebbero essere tesserati, ovvero Sbrissa, Dumancic e Ceesay, due centrocampisti e un difensore in grado di far alzare il tasso tecnico e non solo della squadra.