La Lucchese? Praticamente la peggiore di tutti i campionati professionistici

lunedì, 30 novembre 2020, 11:22

Un primato, purtroppo, c'è. E tutti ne avrebbero fatto volentieri a meno. La Lucchese è di fatto la peggiore formazione di tutti campionati professionistici (A, B e tre gironi di Serie C) come rendimento. I dati sono impietosi, a partire da quello del numero di punti fatti: i rossoneri sono inchiodati a quota 3 dopo 12 gare giocate, peggio ha fatto solo il Crotone in Serie A che per ora ha 2 punti in classifica ma con solo 9 gare disputate. In Serie B il fanalino di coda è il Pescare con 4 punti in 9 gare; negli altri gironi della C la palma dei peggiori tocca rispettivamente al Fano nel girone B che ha 5 punti in 11 gare e alla Cavese nel girone C, sempre con 5 punti ma in 12 gare disputate.

Sconfortante anche la classifica dei gol subìti: la Lucchese è la difesa più perforata di tutti i tornei con ben 26 reti al passivo. In Serie A la difesa colabrodo è quella del Benevento (21 reti al passivo in 9 gare); in Serie B quella del Pisa (20 reti al passivo); mentre in Serie C la speciale classifica vede il Ravenna con 25 reti nel girone B e il Potenza con 22 reti nel girone C. Va meglio solo se si guardano i gol fatti: i rossoneri ne hanno siglati 11; in A il Crotone è fermo a 6, come il Pescara in B. In C, invece, il peggior attacco, nel girone A, è quello del Pontedera (9 gol), in quello B il Fano (7 gol) e in quello C la Viterbese (7 gol).