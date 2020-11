Porta Elisa News



Le pagelle di Lucchese-Albinoleffe

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:05

Queste le pagelle dei rossoneri dopo la rocambolesca sconfitta casalinga contro l'Albinoleffe:

Coletta 5 L'insufficienza è esclusivamente per aver subito 5 reti ma non certo per aver commesso dei gravi errori.

Solcia 5 Ha sbagliato la chiusura sulla seconda rete di Manconi e dopo 34 minuti ha lasciato il posto a Meucci.

Benassi 6 Ha avuto il merito di fare il terzo gol della Lucchese e comunque di non darsi mai per vinto ma pesano alcune incertezze sulle chiusure su Manconi.

Dumancic 5,5 La difesa oggi ha fatto fatica ed anche lui è stato sottotono.

Papini 5 E' andato spesso in difficoltà su Gelli non riuscendo a tenere il passo. Non ha quasi mai spinto.

Sbrissa 5 E' apparso lento ed impacciato ed i centrocampisti dell'Albinoleffe lo hanno sovrastato sotto l'aspetto fisico.

Ceesay 5,5 E' partito bene ma un suo svarione ha dato il via al vantaggio degli ospiti. deve essere un pò meno esuberante e liberarsi prima del pallone.

Nannelli 6 E' riuscito a fare gol e si è impegnato partendo da braccetto di sinistra e poi passando a fare il trequartista e poi la punta esterna.

Adamoli 5 Rispetto alle altre partite il ragazzo classe 2001 è apparso in difficoltà ed ha procurato anche il calcio di rigore.

Scalzi 5 Era partito bene con un bel tiro su calcio di punizione ed un incursione in area che aveva fatto gridare al rigore. Poi più niente tanto è vero che Lopez lo ha sostituito all'inizio della ripresa.

Bianchi 6 Poco servito ed impacciato nel primo tempo. Anche lui si scuote alla mezz'ora della ripresa contribuendo a mitigare la debacle.

Meucci 6 Entra nella ripresa, segna un gran gol e mette la sua solita grinta in mezzo al campo.

Molinaro sv

Moreo sv Entra dal primo minuto del secondo tempo e viene sostituito dopo 10 minuti per lo Curto.

Lo Curto sv Entra al decimo della ripresa per Moreo e lascia il campo al 36' per Panati.

Panati sv