Le pagelle di Pistoiese-Lucchese

domenica, 29 novembre 2020, 20:19

Il tecnico rossonero critico verso il calendario dei recuperi della Lega Pro: "Non è che quando uno si negativizza è già pronto per fare una partita. Sono molto arrabbiato, anche oggi un ragazzo si è fatto male ad una spalla e due si sono stirati.

domenica, 29 novembre 2020, 20:19

Il diesse a fine derby: "La classifica parla chiaro, anche se oggi abbiamo perso giocando. Non ci aiutano le gare ogni tre giorni, ma purtroppo dobbiamo recuperare le quelle non disputate. Abbiamo ancora cinque partite prima della sosta e dobbiamo provare a fare più punti possibili, poi interverrremo e faremo...

domenica, 29 novembre 2020, 16:47

Rossoneri a caccia di punti del derby a Pistoia con gli arancioni sei lunghezze avanti in classifica e con un tecnico nuovo in panchina. Occasione in avvio per Bianchi e Benassi, poi palla buona per Cesarini che trova Coletta e gol di Chinellato.

sabato, 28 novembre 2020, 15:27

Il tecnico alla vigilia del derby con gli arancioni: "Che la Pistoiese sia in difficoltà è evidente ma ha un organico importante, soprattutto nel reparto avanzato. Ha una rosa completamente diversa dalla nostra, ma noi dobbiamo andare là per cercare di batterli"