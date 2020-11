Porta Elisa News



Lopez: "Una squadra che lotta palla su palla: questa sono le mie squadre"

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:32

Mister Lopez è soddisfatto della prestazione di Olbia ed è ottimista per il futuro dopo il secondo pareggio in due gare in trasferta: "Abbiamo sofferto tanto e sapevamo che sarebbe andata così, ma non abbiamo subito gol e anzi le occasioni migliori sono state le nostre con Bianchi e Adamoli. Sono contento della prestazione anche se mi piacerebbe che fossero tutti a disposizione e in condizione".

Oggi si è vista una squadra compatta, che lotta palla su palla...

"Queste sono le mie squadre".

Kosovan è tornato quello che conoscevamo.

"Ha fatto una grande prestazione ma tanti altri hanno fatto bene nonostante la stanchezza, in fondo abbiamo subito praticamente un solo tiro in porta".

La scelta di Nannelli come seconda punta?

"Al momento non ho molte alternative e poi non mi dispiace insieme a Bianchi, valuteremo in seguito altre combinazioni ma certamente non lo vedo come quinto, secondo me non ha le caratteristiche adatte".

Scalzi e Molinaro?

"Scalzi sta meglio di Molinaro ma oggi ho preferito un giocatore che attaccasse lo spazio come Nannelli".