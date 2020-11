Porta Elisa News



Lopez: "Gara condizionata da un rigore inesistente"

domenica, 22 novembre 2020, 17:37

Mister Lopez, a fine gara, è molto arrabbiato per il rigore concesso alla Giana Erminio. Nell'intervista post partita lo fa trasparire fino da subito, il tecnico sbotta: "La partita è stata condizionata da un rigore inesistente, non si capisce come gli arbitri possano concedere rigori così. La partita non è stata bella soprattutto nel primo tempo, nel secondo abbiamo provato a rimetterla in sesto e forse abbiamo fatto qualcosa in più di loro ma non ci siamo riusciti".

"Abbiamo le nostre evidenti difficoltà – aggiunge – e da lunedì cominceremo a lavorare per risolvere in vista della partita di mercoledì. Avrei preferito aver un po' più di tempo per lavorare ma il calendario non ce lo concede".