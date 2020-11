Lopez: "Poco tempo per lavorare, qualcosa cambierò"

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 24 novembre 2020, 17:35

Nel recupero contro l’Albinoleffe, la Lucchese dovrà cercare di ottenere a tutti i costi la prima vittoria in campionato, soprattutto per muovere la classifica e per tenere alto il morale dopo una sconfitta immeritata come quella contro la Giana Erminio: Lopez orientato a schierare il 3-4-3, la probabile formazione

lunedì, 23 novembre 2020, 12:50

La squadra rossonera è apparsa come sempre una squadra solida in difesa e a centrocampo che ha messo appunto tutto quello che vuole il proprio allenatore, ma è chiaro che qualcosa di più in avanti deve esser fatto, soprattutto nella costruzione delle occasioni da gol

domenica, 22 novembre 2020, 18:12

Il tecnico dei lombardi: "Se avessero dato a me quel rigore mi avrebbe dato fastidio, ma sono cose che succedono, gli arbitri sbagliano come tutti. Volevo dire che questa è la mia ultima o penultima partita sulla panchina, vediamo cosa deciderà il presidente, io però non mi sento di continuare...

domenica, 22 novembre 2020, 17:37

La rabbia del tecnico: "Non si capisce come gli arbitri possano concedere rigori così. La partita non è stata bella soprattutto nel primo tempo, nel secondo abbiamo provato a rimetterla in sesto e forse abbiamo fatto qualcosa in più di loro ma non ci siamo riusciti.