Lopez: "Ho parlato ai ragazzi: dobbiamo rialzarci in fretta"

sabato, 28 novembre 2020, 15:27

Mister Lopez è carico in vista della partita della partita con la Pistoiese ed è fiducioso che la squadra possa fare punti. Tramite l'ufficio stampa ha rilasciato queste dichiarazioni: "Ho parlato con i ragazzi e gli ho detto che bisogna rialzarsi in fretta, qualcosa di buono si è visto mercoledì, anche se la reazione era stata tardiva. Nelle partite precedenti avevamo fatto bene e forse avevo sbagliato qualcosa io nella formazione facendo rientrare alcuni ragazzi reduci dal Covid, una scelta motivata dal fatto che c'era necessità di far rifiatare alcuni elementi. Purtroppo ci siamo accorti che gli strascichi che lascia questo virus sono molti, abbiamo fatto la stessa esperienza di altre squadre come il Genova che prese 6 gol contro Napoli o la Reggina che ne ha presi 7 col Catanzaro. Purtroppo la situazione è questa e dobbiamo prenderne atto, abbiamo necessità di lavorare ma anche di riposare, abbiamo anche alcuni infortuni e la Lega ci fa giocare 8 partite in un mese. Comunque bisogna andare avanti".

Parliamo della Pistoiese, tre sconfitte consecutive e cambio di allenatore...

"Che la Pistoiese sia in difficoltà è evidente ma ha un organico importante, soprattutto nel reparto avanzato. Ha una rosa completamente diversa dalla nostra ma noi dobbiamo andare là per cercare di batterli".

Qual è l'obiettivo da qui a fine anno?

"L'obiettivo è quello di fare punti per accorciare la classifica, cosa non è facile perché non abbiamo tempo di lavorare ed è un peccato perché quando abbiamo avuto il tempo di preparare bene le partite siamo riusciti a mettere in difficoltà squadre ben più strutturate di noi. E poi a gennaio si aprirà il mercato e speriamo di fare quello che serve".