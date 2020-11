Porta Elisa News



Lopez: "Ringraziamo il presidente Ghirelli che ci fa giocare in queste condizioni"

domenica, 29 novembre 2020, 20:19

Mister Lopez è comunque soddisfatto della prova dei suoi ragazzi ed è convinto che la squadra si salverà. È però contrariato per come la Lega sta gestendo i calendari, la strada per uscire fuori dai bassifondi della classifica è comunque molto complicata: "Purtroppo un'altra sconfitta, ma i ragazzi hanno fatto bene, per almeno un'ora hanno messo in difficoltà una squadra forte come la Pistoiese. Faccio presente che veniamo da cinque partite consecutive giocate due volte a settimana e ne avremo altre due la prossima settimana, ricordo che abbiamo avuto 21 giocatori positivi al Covid ma la Lega ci costringe a giocare, rispettando sì i protocolli ma senza curarsi dell'incolumità dei ragazzi".

"Ripeto: ho 7 giocatori infortunati e 21 reduci dal Covid che non possono giocare, perché non è che quando uno si negativizza è già pronto per fare una partita, e ringraziamo di questo il presidente Ghirelli che ci obbliga a giocare in queste condizioni. Sono molto arrabbiato, anche oggi un ragazzo si è fatto male ad una spalla e due si sono stirati. Comunque voglio fare i complimenti alla squadra che non molla niente, solo è un dispiacere vedere ragazzi di vent'anni a terra con i crampi, ringrazio ancora la Lega che ci costringe a questo tour de force".