Lopez: "A Olbia cambierò qualcosa"

martedì, 17 novembre 2020, 14:41

Mister Lopez, alla vigilia della gara di Olbia, presenta così il match dadi microfoni del profilo FB ufficiale della società rossonera: "Torniamo subito a giocare contro una squadra che è appena davanti a noi in classifica, cerchiamo di proseguire il buon lavoro fatto domenica e di non farci scappare l'Olbia. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita, contiamo di recuperare qualche positivo al Covid anche per dare il cambio a chi ha giocato domenica".

L'Olbia è reduce da una vittoria in rimonta sulla Pistoiese, che avversario si aspetta?

"L'Olbia è una squadra molto forte fisicamente con giocatori importanti e mi sorprende molto la sua posizione in classifica, evidentemente sta attraversando un periodo negativo ma ha tutte le qualità e la forza per poter fare meglio".

Tamponi permettendo, schiererà la stessa formazione che ha ben figurato a Sesto San Giovanni?

"Qualcosa bisognerà cambiare, adesso aspettiamo infatti i risultati dei tamponi sperando che siano tutti negativi anche se chi si è negativizzato non sarà al massimo della forma. In ogni caso prima di poter pensare alla formazione bisognerà vedere gli esiti dei tamponi".