Porta Elisa News



Lopez all'esordio deve fare i conti con il Covid

sabato, 14 novembre 2020, 18:04

di diego checchi

Un campionato a dir poco maledetto a causa del Covid: mister Lopez alla sua prima stagionale sulla panchina rossonera, ricordiamo che è il terzo ritorno a Lucca, non è libero di fare una formazione come vorrebbe perché dagli ultimi tamponi risultano 4 nuovi positivi e alcuni dubbi. Ecco perché la partita è stata spostata dalle ore 15 alle ore 19, con la Lucchese che dovrà rifare i tamponi prima di partire alla volta di Sesto San Giovanni. L'undici da schierare è davvero un'incognita, i rossoneri sono veramente sfortunati.

Al di là di questo, la Lucchese cercherà di fare la sua partita per cercare di portare a casa un risultato positivo e smuovere la classifica. Il fatto devastante è che i rossoneri, in 38 giorni, fra recuperi e gare di campionato dovranno fare 10 partite e dopo la trasferta di Sesto San Giovanni ci sarà quella di Olbia, ma in quali condizioni? Ci viene spontaneo sollevare un problema: non sarebbe meglio fermare il campionato per un po' e aspettare tempi migliori? Le società ed il presidente della Lega Ghirelli vogliono andare avanti ma bisognerebbe fare un'attenta analisi della situazione generale. Intanto, però, la Lucchese dovrà scendere in campo ma non si sa con quale formazione. Quest'anno va così e non si può fare altrimenti.