Lopez chiede intensità ai rossoneri

martedì, 10 novembre 2020, 18:58

di diego checchi

La squadra rossonera si è allenata nel pomeriggio all'Acquedotto e c'è da dire che mister Lopez si sta già concentrando sulla gara contro la Pro Sesto. La parola che il trainer usa di più durante l'allenamento è intensità. Vuole vedere dai suoi ragazzi sempre la massima spinta e la massima attenzione ai particolari. Lopez oggi ha lavorato sulla resistenza alla forza facendo fare al gruppo delle esercitazione tattiche alla ricerca nella fase di non possesso palla di una squadra sempre sotto la linea del pallone ed in fase di possesso palla invece alla ricerca della continua verticalizzazione e conclusione dell'azione. Per domani pomeriggio è prevista ancora una seduta sul campo dell'acquedotto.

Il trainer sta cercando di conoscere al meglio pregi e difetti degli uomini che ha attualmente a disposizione. Alla squadra erano anche oggi aggregati i due elementi della rosa Primavera 3, Mati e Durante. A ripreso ad allenarsi con i compagni anche Molinaro che negli ultimi giorni si era fermato per un affaticamento. Il giocatore dopo una parte di lavoro con il gruppo ha lavorato a parte insieme a Winston Ceesay. Intanto è da pochi minuti ufficiale che ad Olbia il prossimo mercoledì 18 la gara non sarà più disputata alle 20:30 ma bensì alle ore 15:00. Ad ufficializzarlo è stata la Lega di Serie C. A Proposito della Pro Sesto c'è da dire che i lombardi domani non giocheranno nel turno infrasettimanale perché il Como, loro avversario, ha chiesto usufruendo del "bonus" il rinvio a data da destinarsi.