Lucchese-Albinoleffe: 4-5 al 45' st Meucci al 46' st!

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:10

Il tecnico commenta la sconcertante gara dei rossoneri: "Sono mancate le energie nervose ed abbiamo commesso errori. Mi fa ben sperare la reazione orgogliosa ma non possiamo nasconderci dietro ai nostri limiti. Se possiamo avere i giusti tempi di recupero e se possiamo allenarci, è possibile pensare di migliorare e...

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:08

Il diesse rossonero: "Non è un problema di poco impegno, è una questione fisica: il Covid ha lasciato il segno e molti giocatori fanno fatica. Non reggiamo tre partite a settimana. Oggi poteva finire molto peggio, l'Albinoleffe ha smesso di giocare altrimenti avrebbe fatto altre reti, poi il calcio è...

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:05

Un disastro da cui si salvano davvero in pochi: quella vista contro l'Albinoleffe è una prestazione sia di squadra che individualmente da bocciatura senza appello. Rimangono a galla Benassi, Bianchi, Meucci e Nannelli che almeno hanno una reazione di orgoglio: le pagelle di Gazzetta

martedì, 24 novembre 2020, 17:35

Nel recupero contro l’Albinoleffe, la Lucchese dovrà cercare di ottenere a tutti i costi la prima vittoria in campionato, soprattutto per muovere la classifica e per tenere alto il morale dopo una sconfitta immeritata come quella contro la Giana Erminio: Lopez orientato a schierare il 3-4-3, la probabile formazione