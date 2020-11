Porta Elisa News



Lucchese, tornano a disposizione in cinque

giovedì, 5 novembre 2020, 19:02

Iniziano le guarigioni in casa rossonera: dopo gli ultimi tamponi effettuati, sono risultati negativi cinque giocatori trovati positivi nelle scorse settimane al Covid. Dunque mister Lopez inizia a ritrovare qualche elemento in vista dei prossimi impegni di campionato, per quanto la rosa sia ancora ridotta all'osso e il match contro l'Albinoleffe in forse. Come noto, dopo la negativizzazione, serve anche il via libera delle autorità mediche alla ripresa dell'attività agonistica.

"In seguito agli ultimi test effettuati – si legge sul profilo Facebook ufficiale della società – è stata riscontrata la negativizzazione dei tamponi Covid-19 per cinque giocatori che potranno quindi rientrare in gruppo".