Porta Elisa News



Mister Albè: "A volte ci vuole fortuna per vincere, e oggi l'abbiamo avuta"

domenica, 22 novembre 2020, 18:12

L'allenatore della Giana Erminio Cesare Albè, che è anche il vice presidente esecutivo della società lombarda, è molto onesto nella disamina della partita: "Veniamo da un periodo difficile e abbiamo difficoltà con i ragazzi soprattutto in mezzo al campo che per via del Covid non si sono potuti allenare bene e giocare una partita ogni tre giorni non aiuta. Quella di oggi è stata una partita di sofferenza, la Lucchese ha cambiato allenatore e ha cambiato marcia ed è una squadra tosta, faccio i complimenti al mister. A volte ci vuole un po' di fortuna per vincere le partite e oggi devo dire che l'abbiamo avuta, se avessero dato a me quel rigore mi avrebbe dato fastidio, ma sono cose che succedono, gli arbitri sbagliano come tutti. Volevo dire che questa è la mia ultima o penultima partita sulla panchina perché dopo l'esonero di Ardito, che è un'ottima persona ed io ho sempre condiviso in pieno ogni sua decisione. Sono qui in veste di dirigente della Giana, visto che sono anche il vice presidente, ora vediamo cosa deciderà il presidente, io però non mi sento di continuare ad allenare. Oggi ci è andata bene e questi 3 punti ci tengono in vita, sono comunque convito che questa sia una buona rosa, forse ci manca solo un attaccante con le caratteristiche di Manconi che era con noi l'anno scorso, ma chi prenderà in mano la squadra potrà certamente fare bene. Ci tengo infine a ringraziare i ragazzi che nonostante questo momento negativo continuano a crederci e dare il massimo".