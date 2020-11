Porta Elisa News



Santoro: "Contentissimi della squadra"

domenica, 15 novembre 2020, 21:02

Mario Santoro, direttore generale rossonero, era come sempre al seguito della squadra e a fine gara può finalmente, dopo mille difficoltà, respirare una boccata di aria fresca: la Lucchese ha risposto presente: "Siamo contentissimi della prestazione della squadra, ho visto una squadra determinata e encomiabile sotto il profilo dell'impegno, un plauso ovviamente anche all'allenatore e non dimentichiamoci che il 60 per cento di chi è sceso in campo ha avuto vicissitudini che tutti conosciamo. E' un punto importantissimo, siamo vivi e lotteremo sino alla fine".

"Il recupero dei positivi? Procediamo, anche se abbiamo ancora qualche positivo al Covid, permettetemi un plauso davvero sentito allo staff sanitario e al dottor Tambellini: stanno facendo un lavoro straordinario. Contiamo di recuperare qualche altro giocatore, intanto prendiamoci questo punto e questa prestazione".