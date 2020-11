Santoro: "La strada è quella giusta"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:32

Il tecnico soddisfatto del pari in Sardegna: "Abbiamo sofferto tanto e sapevamo che sarebbe andata così, ma non abbiamo subito gol e anzi le occasioni migliori sono state le nostre con Bianchi e Adamoli. Sono contento della prestazione anche se mi piacerebbe che fossero tutti a disposizione e in condizione.

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:06

Coletta ancora una volta monumentale, ma la difesa a tre con Benassi, De Vito e Dumancic convince tutta. A centrocampo bene Kosovan, sotto tono Caccetta e Sbrissa con Adamoli che si conferma giovane di prospettiva. Bianchi spreca la palla del match: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:04

Il direttore sportivo: "E' un'altra squadra, anche per come stiamo gestendo le energie che è un aspetto tutt'altro che secondario, visto la situazione in cui siamo. Anche oggi ho visto la grinta giusta: è arrivato un pari importante con una prestazione importante.

mercoledì, 18 novembre 2020, 14:43

Rossoneri impegnati in Sardegna nella prima delle tre gare di recupero: mister Lopez conferma l'undici iniziale visto a Sesto San Giovanni, ma recupera Meucci, Papini e Moreo. Palle gol per i rossoneri con Adamoli e Bianchi, Giandonato e Ragatzu per i padroni di casa