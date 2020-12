Porta Elisa News



Continuare a correre

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:21

di diego checchi

Pensare all’Alessandria. È questo il mantra che deve avere la Lucchese da qui a domenica. Il tecnico Lopez ha fatto subito un allenamento questa mattina e chi non ha giocato ha lavorato sodo, perché il suo pensiero è quello di riportare tutto il gruppo in condizione al più presto. È chiaro che la prima vittoria stagionale a Pontedera ha dato morale e ha accorciato un po’ la classifica, ma la Lucchese dovrà cercare di fare più punti possibili da qui alla sosta natalizia per restare attaccati al carro dei playout, poi si penserà al mercato.

Il valore aggiunto. In questa squadra il valore aggiunto è sicuramente Giovanni Lopez, un allenatore che è riuscito a lavorare nella testa dei ragazzi e a tirar fuori loro il cento per cento perché contro il Pontedera la Lucchese non avrà giocato bene ma sicuramente ha dato il duecento per cento delle proprie forze. Lopez è un vero e proprio condottiero che tiene sempre sulla corda i suoi giocatori e anche durante la partita si fa sentire, corregge le posizioni, urla, sbraita, tiene tutti sugli attenti senza fare sconti a nessuno. È un vero e proprio conducator, uno arrivato alla Lucchese per cercare di fare un’impresa. Ci ha messo la faccia e ha dettato le linee guida per un gruppo che stava prendendo una brutta china. I problemi non sono certamente risolti, anche perché a gennaio dovranno essere colmate delle lacune strutturali che esistono in questa rosa ma intanto la vittoria di ieri ha fatto morale grazie a un super Coletta che è veramente stato il migliore in campo sotto ogni punto di vista. La Lucchese è una squadra operaia, che si è resa conto dei propri limiti e che lavora proprio su questo. Non aspettatevi un gioco spettacolare, ma certamente concreto e essenziale perché Lopez fa della concretezza la sua arma migliore. Contro l’Alessandria sarà un’altra battaglia e i valori in campo, sulla carta, sono nettamente a favore dei grigi, ma la Lucchese dovrà scendere in campo con il coltello tra i denti e dovrà lottare palla su palla dimostrando di voler a tutti i costi far punti. Solo così si potrà muovere la classifica.

L’espulsione di Panati. Matteo Panati è stato espulso per doppia ammonizione, Papini non sta bene per un problema muscolare e allora chi giocherà quinto di destra? Le soluzioni sono due: o dare spazio a Bartolomei, oppure inserire Nannelli a centrocampo come quinto e magari Molinaro o Convitto in avanti. Non sono escluse sorprese perché Lopez è sempre abituato a inventarsi qualcosa e a fare di necessità virtù.