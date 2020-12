Porta Elisa News



Contro il Piacenza sarà vietato sbagliare

lunedì, 7 dicembre 2020, 14:10

di diego checchi

Vietato sbagliare. La partita contro il Piacenza è diventata un crocevia fondamentale per le sorti della Lucchese. È quasi obbligatorio, se non obbligatorio, fare i tre punti, altrimenti le altre squadre potrebbero allungare ancor di più la classifica. Adesso la Lucchese dista sei punti dai playout e obiettivamente non sono pochi. La situazione è grave è inutile nasconderlo ma ci sono ancora tutte le possibilità per poter rimediare, ad un patto: che la squadra di Lopez riesca a fare qualche punto in qualsiasi maniera prima della sosta natalizia.

Vogliamo ribadire ancora un concetto che deve essere chiaro a tutti: non si può attendere l’ultimo giorno di mercato per prendere rinforzi, ma già il 28 o il 29 dicembre, a nostro avviso, tutti i nuovi giocatori dovrebbero essere a Lucca con il nullaosta delle le rispettive società di appartenenza e poi formalizzare il tutto appena ci sarà la riapertura del mercato di gennaio in modo da poter presentare i nuovi acquisti nella prima partita del nuovo anno, ovvero nella trasferta di Lecco, penultima del girone di andata. I dirigenti dal canto loro fanno bene a non voler parlare di mercato fino al momento opportuno ma noi lo possiamo fare e possiamo anche dire che in questa squadra ci sono delle lacune abbastanza evidenti. Mancano una o due punte centrali, forti fisicamente che riescano a far salire la squadra e sappiano riempire l’area di rigore con i movimenti giusti. Purtroppo Bitep è infortunato e Moreo non è stato convocato in queste ultime due partite.

A centrocampo la società dovrà decidere se intervenire per rafforzare il reparto oppure affidarsi all’esperienza di Caccetta, un giocatore che finora non è sembrato al top della forma. Poi ci vuole anche un quinto di destra visto che Papini, Panati e Bartolomei giocano in quella posizione con impegno e abnegazione ma la Lucchese ha bisogno di un giocatore più specifico nel ruolo che sappia fare bene le due fasi. E poi, magari, perché no, anche un altro difensore. Magari in cambio di qualcuno che adesso a Lucca non sta trovando spazio. Tornando alla partita con l’Alessandria bisogna sottolineare che la Lucchese ha retto un tempo e poi, quando i grigi sono passati in vantaggio, la prestazione è calata. Lo si sapeva già alla vigilia che il divario fra le due squadre sarebbe stato netto ma ci è piaciuta la mentalità che la Lucchese ha messo in campo soprattutto nel primo tempo combattendo palla su palla. Adesso Lopez avrà una settimana per lavorare con l’intera rosa a disposizione e per preparare una sfida cruciale come quella contro di Biancorossi di Manzo.