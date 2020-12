Da valutare le condizioni di Papini, Kosovan, Lo Curto, Cruciani e Moreo

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 7 dicembre 2020, 16:24

Dopo 31 positività registrate nel precampionato, al 30 novembre ne sono state riscontrate in totale 390, 291 sono calciatori. Il 45% dei positivi è stato individuato nei cosiddetti cluster, che hanno colpito 9 squadre di Lega Pro. Il picco dei contagi è avvenuto tra fine ottobre e inizio novembre

lunedì, 7 dicembre 2020, 14:10

La prossima partita, crocevia fondamentale per le sorti della Lucchese: è quasi obbligatorio, se non obbligatorio, fare i tre punti, altrimenti le altre squadre potrebbero allungare ancor di più la classifica. La situazione è grave ma ci sono ancora le possibilità per poter rimediare, ma urgono rinforzi

domenica, 6 dicembre 2020, 17:58

Il tecnico rossonero: "Gara ben preparata e giocata attentamente dai ragazzi, che hanno tenuto bene il campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa l'Alessandria ha dimostrato la sua qualità superiore ed ha segnato per due volte, congelando di fatto il risultato, ma sono soddisfatto dell'impegno e dello spirito battagliero...

domenica, 6 dicembre 2020, 17:51

Meucci l'ultimo a mollare, bene anche Sbrissa, mentre la difesa, pur avendo davanti giocatori di indiscusso valore, non è indenne da pecche, l'attacco continua a non pungere e i cambi non mutano l'inerzia della partita: le pagelle di Gazzetta