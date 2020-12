Porta Elisa News



Che il derby porti continuità

sabato, 19 dicembre 2020, 16:04

di diego checchi

La Lucchese a Livorno per continuare a fare punti dopo la vittoria contro il Piacenza. L'obiettivo è sempre il solito, quello di arrivare alla sosta natalizia con il maggior numero di punti possibile per poi rinforzare la squadra nel mercato di gennaio per centrare in ogni modo l'obiettivo della salvezza. È inutile parlare di mercato adesso e la concentrazione deve essere massima sulla gara di domani, il derby è una partita particolare che sfugge a ogni logica ma certo è che la Lucchese affronterà un Livorno galvanizzato dalla vittoria di Vercelli e rinfrancato dalla sviluppi positivi della vicenda societaria. Bisogna sottolineare però che i Labronici hanno sempre il problema della fideiussione aggiuntiva e che il positivo risultato di Vercelli è ancora in discussione visto il ricorso presentato dalla squadra piemontese perché sarebbero stati schierati giocatori che non avrebbero potuto essere presenti in lista.

La Lucchese, al di là dei problemi del Livorno, deve guardare in casa sua e mister Lopez non avrà a disposizione per la trasferta Benassi, Moreo, Lo Curto, Cruciani, Ceesay, Bartolomei e Convitto, tutti infortunati, mentre ha recuperato Dumancic. Per quanto riguarda la formazione, Nannelli e Bianchi dovrebbero formare la coppia d'attacco mentre a centrocampo Meucci sarà il play maker con Sbrissa alla sua destra e Caccetta o Kosovan alla sua sinistra; con ogni probabilità gli esterni saranno Panati e Adamoli. In difesa l'unico ballottaggio è quello tra Dumancic e Solcia, a completare il reparto De Vito e Papini.

Questa la probabile formazione, Lucchese (3-5-2): 1 Coletta, 5 Papini, 28 De Vito, 33 Dumancic, 11 Panati, 32 Sbrissa, 23 Meucci, 30 Caccetta, 26 Adamoli, 7 Nannelli, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 13 Cellamare, 2 Panariello, 15 Solcia, 8 Kosovan, 14 Signori, 10 Lionetti, 19 Fazzi, 25 Molinaro, 27 Scalzi, 22 Forciniti, 24 Falivene. Allenatore: Lopez.