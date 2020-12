Porta Elisa News



Deoma: "Se c'era una squadra che doveva vincere, era la Lucchese"

domenica, 20 dicembre 2020, 14:45

Daniele Deoma è soddisfatto della prestazione dei rossoneri, molto meno del risultato: "Abbiamo dato vita a una prestazione molto buona, mi amareggia parecchio il rigore grosso come una casa su De Vito sul finire della partita: l'arbitro non ha avuto coraggio, non siamo per fare polemiche ma per fare questo mestiere ci vuole coraggio, era davvero netto. Oggi abbiamo sofferto i primi 20 minuti del secondo tempo, ma nel primo si poteva andare al riposo sul 2-0, il lor portiere ha fatto una grande parata su Kosovan. E non dimentichiamo che continuiamo a dover pagare numerose assenze in squadra".

"Bicchiere mzzo vuoto o mezzo pieno? Se si guarda la prestazione, pienissimo; se si guardano gli episodi vuoto: abbiamo preso un rigore con la Giana che grida ancora vendetta, E questo di oggi era un rigore netto, se nza considerare un altro episodio dubbio su Meucci e un fuorigioco fischiato a Nannelli che andava in porta e che non c'era. Se c'era una squadra che doveva vincere, era la Luccese. Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno duspitato davvero una grande partita. Ci teniamo stretti questo punto che è importantissimo e che ci fa capire che in questa squadra c'è qualità e duro lavoro".