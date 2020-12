Porta Elisa News



Deoma: "Ragazzi straordinari per l'attenzione"

domenica, 13 dicembre 2020, 17:57

Daniele Deoma, diesse rossonero, è tornato in panchina dopo la giornata di squalifica rimediata a Pontedera, dove, come oggi, la Lucchese aveva la maglia gialla fluo: "Ora Santoro vorrà giocare sempre con quello, scherzi a parte: l'arbitro ha chiesto di cambiare la maglia per un problema cromatico. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, con ovvio alcune battute a vuoto, non dimenticando le problematiche fisiche anche recenti, penso a Benassi e Dumancic. Sono preoccupato delle conseguenza dopo covid con gli stiramenti. Anche se Kosovon è finalemente rientrato e ci sta dando sostanza. Convitto? Ha grandi numeri, deve prendere confidenza con la categoria, deve entrare in clima con un campionato diverso ma non si discutono le doti tecniche, così come per Scalzi. Poi quando vanno male le cose diventano mezzi giocatori: io credo in loro".

"La prestazione c'è stata, così come la voglia di accorciare la classifica: è una vittoria importante. Oggi la differenza l'ha fatta anche il fatto di poter lavorare per una settimana sana senza interruzioni. Quando si giocano tre partite a settimana non c'è il tempo per prepare fisicamente e tatticamente la gara, contro il Piacenza l'abbiamo potuta preparare del resto era una gara importante: se l'avessimo preparata in tre giorni non sarebbe stata così. Vale anche per il Piacenza, per quanto non venga da un tour de force come il nostro. I ragazzi sono stati straordinari per l'attenzione. Il Livorno? Deve essere una settimana normale, dobbiamo estraniarci dalle dinamiche di quello che succede a Livorno, anche se ovviamente siamo dispiaciuti per quello che stanno vivendo. Dobbiamo fare più punti possibili prima della sosta".