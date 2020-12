Porta Elisa News



Il cuore oltre l'ostacolo

sabato, 5 dicembre 2020, 14:49

di diego checchi

La Lucchese tornerà in campo domani alle ore 15 contro l'Alessandria di Angelo Gregucci, una squadra costruita senza dubbio per provare a vincere il campionato, tant'è che a inizio stagione i bookmaker la davano per favorita. Nonostante i risultati sono siano all'altezza delle aspettative, i grigi hanno vinto il derby piemontese con la Pro Vercelli per 2 a 1 e si sono dimostrati in buona forma. E' una squadra forte fisicamente che ha giocatori, soprattutto in attacco, che potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori, ci riferiamo a Eusepi e Arrighini. Ma con quali armi la Lucchese potrà cercare di batterla?

Sicuramente dovrà restare corta e compatta, non lasciando campo agli avversari. Insomma, i rossoneri dovranno gettare ancora una volta il cuore oltre l'ostacolo come hanno fatto a Pontedera, magari badando al sodo senza curare l'estetica. Per quanto riguarda la formazione, rientrerà Benassi dalla squalifica mentre non ci saranno Papini, Kosovan, Cruciani e Lo Curto per infortunio mentre Panati per squalifica. Al suo posto, lottano per la maglia da titolare Bartolomei e Cellamare mentre in difesa dovrebbero esserci Benassi, De Vito e Dumancic.

Questa la probabile formazione. Lucchese (3-5-2): 1 Coletta, 20 Benassi, 28 De Vito, 33 Dumancic, 17 Bartolomei, 32 Sbrissa, 30 Caccetta, 23 Meucci, 26 Adamoli, 7 Nanneli, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 2 Panariello, 15 Solcia, 13 Cellamare, 10 Lionetti, 14 Signori, 19 Fazzi, 34 Ceesay, 27 Scalzi, 25 Molinaro, 22 Forcinti, 18 Convitto. Allenatore: Lopez.