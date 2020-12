Porta Elisa News



Le pagelle di Lucchese-Alessandria

domenica, 6 dicembre 2020, 17:51

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara interna contro l'Alessandria.

Coletta 6 – non poteva fare gran che sui gol, per il resto partita di ordinaria amministrazione.

Nannelli 5,5 – tanto impegno e tanta grinta, ma è poco pungente in attacco.

Bianchi 5,5 – nulla da dire sull'impegno ma, onestamente, è un giocatore che ha bisogno di una prima punta forte fisicamente accanto e lo si è visto anche oggi perché è venuto a troppo indietro a prendere palla e si perdeva negli ultimi 16 metri.

Solcia 6 – partita senza infamia e senza lode.

Bartolomei 6 – ha saputo di dover giocare solo pochi istanti prima della gara al posto di Papini, si è calato bene nella parte ed ha lottato come un leone fino a che è rimasto in campo e non ha affatto sfigurato.

Benassi 5,5 – purtroppo sul cross di Eusepi del primo gol non è riuscito a liberare la palla che è finita sui piedi di Celia, per il resto partita di grinta e determinazione.

Meucci 6,5 – nel primo tempo ha fatto piuttosto bene ed cercato di smistare il gioco, nella ripresa è stato provato da mezz'ala. Ha anche sfiorato il gol del 2 a 1.

Adamoli 6 – stesso discorso che facciamo sempre, bene quando parte palla al piede e si propone in avanti, un po' meno quando deve difendere. Comunque la sua partita l'ha fatta.

Sbrissa 6,5 – dinamismo, corsa e visione di gioco. E' un giocatore che può risultare importante per i rossoneri.

Dumancic 5,5 – non era facile contro attaccanti di questo calibro ma ha commesso qualche imprecisione di troppo.

Ceesay 5,5 – è stato graziato nel primo tempo quando dopo l'ammonizione ne avrebbe dovuta ricevere un'altra. Ha cercato di mettere forza e grinta in campo ma deve essere più disciplinato.

Molinaro 6 – è entrato con la voglia giusta anche se non è stato servito sulla corsa. Se sta bene può essere molto utile per creare superiorità numerica.

Caccetta sv

Cellamare sv

Convitto sv