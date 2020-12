Porta Elisa News



Le pagelle di Lucchese-Carrarese

mercoledì, 23 dicembre 2020, 19:36

Queste le pagelle dei rossoneri dopo il pari casalingo contro la Carrarese

Coletta 6,5 Ha dato sicurezza come sempre. Incolpevole sul gol.

Solcia 6,5 E' uscito bene con palla al piede e personalità. Sta migliorando partita dopo partita.

De Vito 6 Ha tenuto bene Infantino ed è stato bravo nel gioco aereo.

Dumancic 6 Al rientro ha fatto la sua onesta gara.

Papini 6 Fa meglio quando viene schierato nei tre di difesa comunque come quinto di centrocampo non sfigura. Davanti a lui il duello con Calderini.

Panati 6 Grande corsa e spirito di sacrificio. Ha fatto la sua onesta partita.

Meucci 6 Partita senza infamia e senza lode.

Sbrissa 7 E' stato uno dei più positivi ed ha sfiorato il gol in due circostanze.

Adamoli 6,5 E' devastante sulla fascia fa più fatica quando deve difendere.

Nannelli 7 Ha messo più volte in difficoltà la difesa della Carrarese con i suoi dribbling. Gli manmca solo il gol.

Bianchi 7,5 Un gol spettacolare e un tiro che va fuori di poco. Questo è una prima punta che vede la porta come pochi.

Scalzi 5,5 E' entrato in campo dopo tanto tempo. Ha sbagliato un gol già fatto.

Caccetta sv