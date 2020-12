Lopez: "Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 20 dicembre 2020, 17:54

Il direttore generale rossonero sul derby: "Alla fine, per come è andata, siamo venuti via con un po' di amaro in bocca, ma sono il solito ottimista e quindi voglio veder il lato positivo: ho visto un bel gruppo guidato in maniera esemplare, tutte cose che mi lasciano buone sensazioni.

domenica, 20 dicembre 2020, 17:06

Grande prestazione di squadra dei rossoneri che mostrano anche buone individualità: Coletta sicuro come sempre, bene il tandem Bianchi e Nannelli, a centrocampo Kosovan e Meucci danno sostanza, in difesa ci pensano De Vito e Papini: le pagelle di Gazzetta

domenica, 20 dicembre 2020, 14:45

Il diesse critico sulle decisioni arbitrali: "Abbiamo dato vita a una prestazione molto buona, mi amareggia parecchio il rigore grosso come una casa su De Vito sul finire della partita: l'arbitro non ha avuto coraggio, non siamo per fare polemiche ma per fare questo mestiere ci vuole coraggio, era davvero...

domenica, 20 dicembre 2020, 14:25

Rossoneri impegnati nel derby di Livorno e a caccia di punti salvezza: mister Lopez ritrova Kosovan dal primo minuto, panchina per Dumancic. Predominio dei padroni di casa, ma sblocca Bianchi su rigore, occasione per il raddoppio per Kosovan, nella ripresa fa pari Parisi