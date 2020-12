Lopez: "Dobbiamo stringere i denti"

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 1 dicembre 2020, 16:08

I rossoneri impegnati a Pontedera per il recupero della decima di campionato provano a cogliere qualche punto dopo la durissima sequenza di tre sconfitte consecutive che hanno spinto la Lucchese verso il baratro. Lopez deve fare a meno di Benassi squalificato: la probabile formazione

lunedì, 30 novembre 2020, 16:23

Nonostante i numeri da far tremare i polsi, la Lucchese può ancora agganciare il treno per la salvezza, a patto che di migliorare decisamente la squadra e non guardare in faccia nessuno: chi non rientra nei piani, dovrà essere ringraziato per ciò che è stato fatto per i colori rossoneri...

lunedì, 30 novembre 2020, 11:22

I rossoneri, con 26 reti al passivo, hanno la peggiore difesa di Serie A, B e C, male anche la classifica se si guardano i punti: peggio fa solo il Crotone in A con due soli punti ma con solo nove gare disputate contro le dodici della Lucchese, va meglio...

domenica, 29 novembre 2020, 20:19

Il tecnico rossonero critico verso il calendario dei recuperi della Lega Pro: "Non è che quando uno si negativizza è già pronto per fare una partita. Sono molto arrabbiato, anche oggi un ragazzo si è fatto male ad una spalla e due si sono stirati.