Porta Elisa News



Deoma: "I ragazzi hanno dato l'anima"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 18:05

Daniele Deoma, nel finale convulso di gara, ha rimediato pure l'espulsione da un direttore che, tanto per cambiare, non ha regalato niente, anzi, ai rossoneri. Un pedaggio che il diesse rossonero paga volentieri in cambio di tre, pesantissimi, punti: "E' stata dura, molto dura, del resto era quasi impensabile, nelle nostre condizioni e con la nostra classifica, venire a Pontedera e vincere. Se è stato possibile, è grazie ai ragazzi e a un tecnico che è un condottiero straordinario. I ragazzi hanno dato l'anima, mi hanno commosso, devo ammetterlo, oltretutto continuano a essere in condizioni fisiche precarie: nell'intervallo sette di loro avevano accusato problemi".

"La mia espulsione? Secondo me il portiere del Pontedera Sarri era uscito con le mani fuori area e andava espulso, ho protestato e l'arbitro mi ha allontanato. Comunque, godiamoci questi tre punti conquistatati contro una squadra forte e da domani iniziamo a pensare all'Alessandria, quello che chiedo è compattezza a tutti le componenti: tutti insieme possiamo farcela".