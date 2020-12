Lucchese-Alessandria: 0-2 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

Il tecnico rossonero: "Gara ben preparata e giocata attentamente dai ragazzi, che hanno tenuto bene il campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa l'Alessandria ha dimostrato la sua qualità superiore ed ha segnato per due volte, congelando di fatto il risultato, ma sono soddisfatto dell'impegno e dello spirito battagliero...

Meucci l'ultimo a mollare, bene anche Sbrissa, mentre la difesa, pur avendo davanti giocatori di indiscusso valore, non è indenne da pecche, l'attacco continua a non pungere e i cambi non mutano l'inerzia della partita: le pagelle di Gazzetta

Il direttore generale rossonero, alla sua prima esperienza in panchina da dirigente: "Bene il primo tempo, nella ripresa abbiamo concesso alcuni errori e a squadre di questo tipo non si può regalare nulla. Peccato per l'occasione di Meucci che poteva riaprire il match.

Il tecnico alla vigilia del match con i grigi: "Probabilmente sono la compagine più attrezzata: hanno una rosa ampia e di grande qualità, in ogni reparto. Mi aspetto una partita durissima, in cui saranno loro a fare il gioco, mentre noi dovremo essere bravi a difenderci, con grande solidità e...