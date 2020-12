Porta Elisa News



Lucchese, squadra che vince non si cambia

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:13

di diego checchi

Doppia seduta di allenamento per i rossoneri in vista del derby di Livorno, dove non ci saranno sicuramente Benassi, Cruciani, Moreo, Lo Curto, mentre Dumancic e Bartolomei sono in dubbio. Anche se il recupero di questi ultimi due appare molto difficile. La formazione non si dovrebbe discostare più di tanto da quella che ha vinto domenica scorsa contro il Piacenza perché c’è un detto popolare che sostiene “squadra che vince non si cambia”.

Potrebbero però esserci un paio di accorgimenti con Kosovan che rientrerebbe da titolare a centrocampo e Nannelli che partirebbe dalla panchina o andrebbe a fare l’attaccante assieme a Bianchi. L’altra possibilità è l’inserimento di Panariello al posto di Solcia o De Vito, ma Lopez non cambierà tanto per farlo. La squadra ha ormai una sua identità ben precisa e non crediamo che in queste due partite il tecnico voglia ritoccarla più di tanto. È chiaro che poi ci sarà il mercato di gennaio e le gerarchie potrebbero anche cambiare, ma ora non è il momento di farlo. Ci sarà una settimana con due partite ravvicinate e alla Lucchese si chiederà un ultimo sforzo prima delle vacanze natalizie che dovrebbero partire dal 24 dicembre.