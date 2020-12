Porta Elisa News



Mercato, per l'attacco si pensa a Marcheggiani

giovedì, 24 dicembre 2020, 12:18

di diego checchi

La sosta natalizia è arrivata. Contro la Carrarese la Lucchese ha giocato bene e Lopez ha dato un’identità ben precisa alla squadra. Le prestazioni fatte nell’ultimo periodo sono frutto del grande lavoro del mister romano che ha saputo toccare i tasti giusti e motivare una squadra che sembrava veramente in palese difficoltà sotto ogni profilo. 11 punti ed un mercato di gennaio che deve essere sostanzialmente importante soprattutto in attacco. Dalla società nessuna indicazione sui nomi ma la sensazione è che arriveranno sicuramente due attaccanti e un centrocampista.

Calcio mercato. Vi abbiamo promesso qualche novità sul calcio mercato, e allora vi diciamo che la Lucchese sarebbe interessata all’attaccante Francesco Marcheggiani in uscita dalla Vis Pesaro. Anche ieri il giocatore non è stato convocato e i dirigenti della Vis hanno fatto capire che non rientra più nei piani della società. La Lucchese potrebbe essere una destinazione gradita. E' un attaccante bravo nella finalizzazione e in questa stagione ha trovato veramente poco spazio nella sua attuale squadra. Lo scorso anno ha segnato 8 reti nel Rieti in 17 partite. Le sue fortune le ha guadagnate soprattutto in Serie D con le maglie del Rieti, Gualdo Casacastalda e Maccarese totalizzando 96 reti nella IV divisione. Chissà che dalla Vis Pesaro non possa arrivare anche un altro attaccante che mister Lopez ha avuto con sé alla Viterbese: Ngissah Bismark. Il ghanese può giocare sia nel ruolo di prima o in quello di seconda punta e non sta trovando molto spazio con i biancorossi.

Parlando ancora di punte, sul mercato c’è sicuramente anche Francesco Stanco, fuori rosa all’Imolese e in rotta di collisione con la società romagnola, ma il giocatore viaggia su cifre un po’ troppo alte (70 mila euro). Magari la Lucchese potrebbe prenderlo in prestito facendosi pagare una parte dello stipendio dalla società che ora lo ha in carico. Stanco sarebbe l’ideale per fare il salto di qualità all’intero reparto offensivo rossonero. Staremo a vedere quello che succedere nei prossimi giorni. Intanto, dopo queste prime pillole di mercato, ne approfittiamo per augurare a tutta Lucca sportiva un felice Natale sperando che il mercato di gennaio porti regali importanti per raggiungere la salvezza.