Porta Elisa News



Mercato, per Marcheggiani la fumata bianca potrebbe arrivare a inizio 2021

sabato, 26 dicembre 2020, 15:06

di diego checchi

La trattativa con Marcheggiani esiste eccome e a mister Lopez, Marcheggiani è sicuramente rimasto impresso in una infausta giornata quando il tecnico romano allenava la Viterbese. Marcheggiani giocava nel Rieti e l'attaccante di Terni fece una doppietta con il risultato finale di 4-2 per il Rieti. Tutto questo per dire che la conoscenza fra l'allenatore romano e l'attaccante umbro viene da lontano. E' stato proprio mister Lopez a segnalarlo alla società rossonera. La trattativa va avanti e fra Deoma e la Vis Pesaro pare ci sia già stato un primo contatto che potrebbe concludersi con una fumata bianca all'inizio del nuovo anno. Con questo non vogliamo dire che sul taccuino del diesse Deoma ci sia solo il nome di questo attaccante, ma Marcheggiani è sicuramente uno che piace ed anche parecchio.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, c'è da segnalare che Cristian Caccetta, centrocampista centrale, che non sta trovando spazio fra gli undici titolari, sembra finito nel mirino del Palermo. A volerlo sarebbe proprio il mister dei rosanero Roberto Boscaglia che lo ha avuto con sé a Trapani per tre stagioni da protagonista, compresa quella della promozione in Serie B e della stagione successiva. Altro giocatore in uscita pare essere Salvatore Molinaro attenzionato del Bisceglie squadra di Serie C girone C. Il giocatore classe 1998 arrivato a Lucca ad inizio stagione non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale e forse è l'ora che cambi aria, anche perchè la Lucchese in attacco vuole prendere uno o due elementi e nel 3-5-2 Molinaro è di difficile collocazione. Ai saluti anche Francesco Falivene classe 1999, che ha parecchi estimatori in Serie D.