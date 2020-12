Porta Elisa News



Mercato, si annuncia una mezza rivoluzione

domenica, 27 dicembre 2020, 16:09

di diego checchi

È una giornata di stallo per quanto il calciomercato, ma già da domani Deoma si rimetterà al lavoro per piazzare quei colpi che servono a Lopez per alzare ulteriormente il tasso tecnico. Abbiamo già detto nei giorni scorsi di Francesco Marcheggiani, la trattativa pare bene avviata ma non crediamo che sia l'unica sul tavolo perché i sono almeno ancora un paio di attaccanti del girone B che piacciono da matti al diesse rossonero. È difficile per ora individuarli, ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità in merito. Non è poi da escludere che la Lucchese faccia un pensierino ad un ex rossonero che attualmente è al Piacenza, si tratta di Piergiuseppe Maritato.

Il club emiliano sta valutando se cedere lui o il suo compagno di reparto Maio. Nel caso in cui il Piacenza decidesse di liberarsi di Martito, ecco che la Lucchese potrebbe essere una destinazione gradita al giocatore, che ritroverebbe Lopez con cui ha già lavorato sia a Vicenza che a Lucca. La Lucchese cercherà di prendere anche un centrocampista e un difensore di spessore. In pratica, quattro pezzi che servirebbero per lottare fino in fondo per riuscire ad ottenere la salvezza.Capitolo partenze. Dopo aver parlato di acquisti, dobbiamo concentrarsi sulle uscite ed allora vediamo che Fazzi, Lionetti, Molinaro, Moreo e Falivene sembrano essere i primi della lista. I tre centrocampisti non hanno fatto un minuto sotto la gestione Lopez ed hanno bisogno di giocare, magari in Serie D e Deoma cercherà di trovare una soluzione in prestito per quanto riguarda Fazzi, visto che è un 2000 e la Lucchese crede nelle sue potenzialità. Lionetti e Falivene, invece, potrebbero lasciare definitivamente Lucca.

Da capire con quale formula se ne andrà Molinaro, ma certo è che l'attaccante classe '98 non sembra avere spazio in rossonero ed il Bisceglie aveva pensato a lui. Incerto il futuro di Convitto e Scalzi, i due hanno un contratto biennale ma se la Lucchese continuerà a giocare con il 3-5-2, tenendo presente che arriveranno due attaccanti e che nel mese di febbraio rientrerà Bitep dall'infortunio, lo spazio per loro sarebbe ridotto al lumicino. È chiaro che la società cercherà per loro una situazione in Serie C, Vibonese e Paganese sembrano aver messo gli occhi su Convitto mentre per Scalzi la situazione è ancora tutta in divenire. A centrocampo, dato per scontato che rimarranno Meucci e Cruciani, due leader nello spogliatoio, e il giovane Signori, la società dovrà valutare la posizione di Ceesay e Caccetta. Per quanto riguarda Caccetta abbiamo detto di un interesse del Palermo e vedremo se si concretizzerà in una cessione mentre per il ragazzo della Sierra Leone la società dovrà fare un'attenta valutazione per decidere se tenerlo in rosa oppure mandarlo a giocare con più continuità.

In difesa, l'unico che potrebbe partire è Panariello, che fino ad ora è stato quello più sacrificato e non gli manca mercato in Serie C, dove Viterbese, Francavilla e Monopoli potrebbero farci un pensierino. Tra gli esterni di difesa non partirà certamente Lo Curto, considerato che un 2002 e la società crede molto in lui. Potrebbe lasciare Lucca, magari solo temporaneamente, Bartolomei; Ghiviborgo, Aglianese e Seravezza stanno pensando a lui. Se arrivasse un difensore, è chiaro che Papini verrebbe spostato definitivamente a fare il quinto di destra e si alternerebbe con Panati e Cellamare, quindi ecco che per Bartolomei gli spazi sarebbero molto ridotti.