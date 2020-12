Porta Elisa News



Russo: "Bellissima partita"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 20:16

Bruno Russo al termine della partita pareggiata per 1-1 contro la Carrarese elogia i ragazzi e da presidente dei rossoneri ci tiene a fare gli auguri a tutta Lucca sportiva: "E' stata una bellissima partita dove siamo riusciti a mettere in difficoltà una delle squadre candidate alla vittoria del campionato. Siamo molto contenti perchè credo che abbiamo dominato la partita. Abbiamo subito un gol inizialmente un pò così non bello ma poi la squadra ha reagito come una corazzata. Quindi complimenti alla squadra, a tutto lo staff ed al mister che hanno fatto un grandissimo lavoro".

"Colgo l'occasione per fare gli auguri di buone feste e anche se in una situazione un pò particolare a tutta la città, a tutti i nostri sponsor, all'amministrazione comunale e a tutte le persone che hanno a cuore la Lucchese. Buon Natale e tanti auguri a tutti".