Porta Elisa News



Servono punti per non affondare ulteriormente

sabato, 12 dicembre 2020, 14:11

di diego checchi

La convinzione c'è e il gruppo sta lavorando bene ma è inutile nasconderci che ora più che mai servono i risultati. La partita contro il Piacenza è un crocevia fondamentale per il futuro perché occorre arrivare alla sosta facendo dei punti e di questo ne sono consapevoli sia Lopez che la squadra. Per questo, domani tenteranno in ogni modo di portare a casa una vittoria per invertire una rotta fatta di tre pareggi una vittoria e ben dieci sconfitte, uno score che lascia poco spazio a interpretazioni. Concentrandosi però sulla partita di domani, bisogna dire che al Porta Elisa arriverà un avversario scorbutico che in due partite ha segnato ben nove reti e sta attraversando un momento piuttosto positivo.

Le squadre si schiereranno in modo speculare con il 3-5-2 e per quanto riguarda la formazione partiamo dalle certezze. Non ci saranno per guai muscolare Benassi, Lo Curto e Bartolomei, oltre al lungo degente Cruciani e anche Moreo è ancora fuori per un piccolo problema fisico. È invece rientrato in gruppo Kosovan, anche Papini sta bene e lotterà per una maglia con Solcia. In attacco potrebbe esserci spazio per uno tra Convitto o Molinaro insieme a Bianchi, con Nannelli spostato a centrocampo.

Questa la probabile formazione, Lucchese (3-5-2): 1 Coletta, 15 Solcia, 28 De Vito, 33 Dumancic, 11 Panati, 32 Sbrissa, 23 Meucci, 7 Nannelli, 26 Adamoli, 9 Bianchi, 18 Convitto. A disposizione: 12 Biggeri, 2 Panariello, 5 Papini, 8 Kosovan, 10 Lionatti, 13 Cellamare, 14 Signori, 19 Fazzi, 25 Molinaro, 27 Scalzi, 30 Caccetta, 34 Ceesay. Allenatore: Lopez.