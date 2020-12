Porta Elisa News



Ultimo recupero, nuovo tentativo di muovere la classifica

martedì, 1 dicembre 2020, 16:08

di diego checchi

Altro giro, altra corsa ma questa volta speriamo che il risultato del cavallo Lucchese sia diverso perchè serve a tutti i costi che la squadra di Lopez faccia punti. E' inutile girarci intorno, la partita contro il Pontedera è uno snodo cruciale perché l'obbiettivo dei rossoneri deve essere quello di non staccarsi troppo dalla zona playout e nelle cinque partite che mancano alla fine del girone di andata, fare più punti possibili, per poi a gennaio potenziare la squadra e tentare la salvezza o diretta o attraverso i playout. Questo deve essere il percorso e la partita del Mannucci rappresenta un bel banco di prova contro un Pontedera che anche quest'anno fa la sua bella figura in categoria.

Mister Lopez per questa gara non avrà capitan Benassi, squalificato per un turno perché in diffida, oltre agli infortunati Kosovan, Cruciani, Scalzi e Lo Curto, mentre Molinaro è rientrato in gruppo dopo che aveva saltato la gara di Pistoia. Ma chi prenderà il posto di Benassi? Il ballottaggio è fra Solcia e Papini. A centrocampo potrebbe esserci anche un posto per Caccetta in mezzo con Ceesay e Sbrissa a fare da mediani. Sugli esterni il riconfermatissimo è Adamoli mentre a destra Papini, Panati e Bartolomei lottano per una maglia. Davanti Bianchi è sicuro di giocare con Nannelli e Molinaro in ballottaggio. Il pallone racconta che l'ultimo successo della Lucchese al Mannucci di Pontedera è stato nella Stagione 2016-2017 con Galderisi in panchina. In quella gara pirotecnica i rossoneri andarono sotto di due reti con la doppietta di Santini ma ribaltarono le sorti della gara con un altra doppietta quella di Francesco Forte e le reti di Bruccini e De Feo per il 2-4 finale.

Quella di domani è anche la gara di tanti ex sia in campo che fuori dal campo, uno su tutti l'ex direttore sportivo Paolo Giovannini che il deus ex machina della società granata. Questa la probabile formazione della Lucchese 3-5-2: 1 Coletta, 15 Solcia, 28 De Vito, 33 Dumancic, 5 Papini, 32 Sbrissa, 30 Caccetta, 34 Ceesay, 26 Adamoli, 7 Nannelli, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 13 Cellamare, 2 Panariello, 17 Bartolomei, 11 Panati, 23 Meucci, 14 Signori, 19 Fazzi, 18 Convitto, 25 Molinaro, 10 Lionetti, 22 Forciniti. Allenatore: Giovanni Lopez.