Ultimo sforzo prima della sosta

martedì, 22 dicembre 2020, 15:30

di diego checchi

Nemmeno il tempo di respirare e la Lucchese dovrà giocarsela domani alle 17.30 nell'ultima gara dell'anno contro la Carrarese in un altro derby. Quella contro i marmiferi di Silvio Baldini sarà una sfida contro una delle compagini più forti del girone, una squadra costruita per stare nei quartieri alti della classifica e che sta rispettando le attese. Alla Lucchese che cosa si chiede? Una cosa molto semplice, ripetere la prestazione offerta contro il Livorno e soprattutto riuscire a portare a casa un altro risultato positivo, che sia un pareggio o una vittoria, perché l'importante è muovere la classifica.

Solo dopo si potrà pensare al calcio mercato e a dove andrà rinforzata questa squadra. Ma la gara di domani incombe, lasciamo questi discorsi a dopo Natale quando potremo approfondire con maggior tranquillità questi argomenti. Per quanto riguarda la formazione in vista di domani sera, sarà squalificato il centrocampista Tanasyi Kosovan e al suo posto paiono esserci due alternative: la prima sarebbe l'inserimento di Caccetta come play davanti alla difesa e lo spostamento di Meucci nel ruolo di mezzala sinistra.

La seconda potrebbe essere l'inserimento di Convitto che ha ripreso ad allenarsi ieri al posto di Nannelli con l'ex Fiorentina che andrebbe a giocare mezzala sinistra. In difesa possibile il rientro di Dumancic al posto di Solcia. Per il resto non ci sarà nessun altro cambiamento ancche se mister Lopez si riserverà di decidere soltanto poche ore prima dell'inizio della gara. Dopo la sfida di domani, la Lucchese tornerà in campo il prossimo 10 gennaio allo stadio "Rigamonti Ceppi" di Lecco per la penultima gara del girone di andata e chissà che in quella circostanza non ci possano essere già dei nuovi calciatori.

Questa la probabile formazione. LUCCHESE 3-5-2: 1 Coletta, 5 Papini, 28 De Vito, 33 Dumancic, 11 Panati, 32 Sbrissa, 30 Caccetta, 23 Meucci, 26 Adamoli, 7 Nannelli, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 2 Panariello, 13 Cellamare, 15 Solcia, 17 Bartolomei, 14 Signori, 10 Lionetti, 19 Fazzi, 25 Molinaro, 27 Scalzi, 18 Convitto, 22 Forciniti. Allenatore: Giovanni Lopez.