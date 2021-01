Porta Elisa News



Benassi e Lo Curto sulla via del recupero

domenica, 3 gennaio 2020, 17:37

Possesso palla, partitella e lavoro atletico hanno rappresentato il menù di questa prima giornata di preparazione in vista della partita contro il Lecco di domenica alle ore 15. I giocatori stanno tutti bene a parte Ceesay, che è ancora infortunato a livello muscolare, con Benassi e Lo Curto che sono sulla via del recupero. Per loro mancano davvero pochi giorni per il rientro in gruppo, e stanno lavorando a parte forzando già parecchio; bisognerà capire se riusciranno ad essere a disposizione per la prima partita dell'anno altrimenti li rivedremo certamente in campo sabato 16 gennaio alle ore 15 contro il Renate, quando per la prima volta una partita della Lucchese verrà trasmessa da Sky.

È ancora presto per parlare di formazione, ma mister Lopez ha l'imbarazzo della scelta e casomai bisognerà vedere se il trainer deciderà di puntare sin da subito su Marcheggiani oppure partire con Nannelli o Convitto insieme a Bianchi. Tutte valutazioni che andranno fatte nel corso della settimana. A centrocampo potrebbe esserci di nuovo un posto per Kosovan con Sbrissa e Meucci o Cruciani. In difesa il centrale dovrebbe essere De Vito, con Dumcic e Solcia o Papini. Non ci sono dubbi sugli esterni dove agiranno Panati e Adamoli mentre tra i pali, ovviamente, ci sarà Coletta.