Porta Elisa News



Bianchi riprende gli allenamenti

mercoledì, 13 gennaio 2021, 18:18

Buone notizie per quanto riguarda Flavio Junior Bianchi. L'attaccante oggi si è allenato a livello atletico allo stadio insieme a Ceesay, Convitto e Benassi. Domani incrementerà il lavoro e la speranza è quella di metterlo a disposizione di mister Lopez per la gara di sabato contro la capolista Renate. Tutto quindi sta procedendo per il meglio, vedremo giorno dopo giorno quello che succederà.

Intanto è arrivato a Lucca il centrocampista Zennaro e tra stasera o al massimo domani verrà data l'ufficialità del suo arrivo e solo dopo si unirà alla squadra. Il giocatore potrebbe essere già a disposizione per sabato prossimo. Questa è una mezzala di grande prospettiva che potrà dare una mano importante alla formazione di Lopez.